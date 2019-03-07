2019-03-07T17:02:54+03:00
Общество

Тамбовские волонтеры поздравят незнакомок с 8 марта

И будут приглашать других мужчин присоединится к онлайн-акции
Ирина БУРЯКОВА
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8 марта - Международный женский праздник, исторически появился как день солидарности женщин во многих странах в борьбе за равные права и эмансипацию. В этот день в Тамбовской области женщин поздравят волонтеры.

- Завтра тамбовские мужчины разных возрастов и профессий будут дарить цветы женщинам на улицах города, в аэропорту, на вокзалах, в учреждениях соцзащиты и больницах, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Кроме того, волонтеры будут рассказывать об онлайн-акции "Вам, любимые", призывая мужчин к ней присоединиться.

Условия участия в онлайн-акции просты: необходимо выложить в "Инстаграм" поздравления с хештегом #ВамЛюбимые, а самые интересные появятся на сайте makehersmile.world.

ИСТОЧНИК KP.RU

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