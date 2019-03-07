2019-03-07T14:31:02+03:00
Происшествия

Мошенник похитил с банковской карты тамбовской пенсионерки свыше 100 тысяч рублей

Женщина оказалась очень доверчивой
Ксения АЛЕШИНА
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В дежурные части различных подразделений полиции 6 марта поступило три сообщения о фактах мошенничества. В первом случае к полицейским обратилась 60-летняя жительница Уваровского района.

По словам пенсионерки, ей позвонил незнакомец и представился сотрудником банка. Во время разговора он сообщил ей, что для предотвращения несанкционированного списания денег с ее банковского счета нужно выполнить определенные операции с картой. Доверчивая женщина выполнила все указания звонившего, в результате чего лишилась 105 000 рублей. По схожей схеме мошенники обманули 41-летнюю тамбовчанку и 52-летнего мичуринца.

- В настоящее время по всем фактам возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества». Полиция призывает граждан быть осторожными! Банки не рассылают сообщений о блокировке карт, а в телефонном разговоре не спрашивают конфиденциальные сведения и коды, связанные с банковскими картами клиентов, - сообщают в УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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