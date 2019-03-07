2019-03-07T14:05:19+03:00
Общество

Тамбовчан ждут на фестивале анимационного кино

Показывать фильмы бесплатно будут с 13 по 15 марта
Ксения АЛЕШИНА
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В текущем году Открытый российский Фестиваль анимационного кино в шестой раз проводит широкомасштабную всероссийскую акцию «Открытая Премьера». Она успела охватить уже свыше 300 городов и других населенных пунктов России, куда вошел и Тамбов.

- Суть «Открытой Премьеры»: показ новейших мультфильмов конкурсной программы фестиваля и зрительское голосование за самую полюбившуюся картину. В этом году показы стартуют 13 марта и завершатся 17 марта, в день, когда 24-й Открытый российский фестиваль анимационного кино назовет своих победителей, - сообщают в управлении культуры и архивного дела Тамбовской области. - Как и все предыдущие годы, в каждом городе-участнике «Открытой Премьеры» будет выбран свой лучший, по мнению зрителей, фильм. А та картина, которая наберет самое большое количество голосов, получит специальный приз Фестиваля на торжественной церемонии его закрытия.

В Тамбове кинопоказы будут проходить в кинозале «На Степана Разина», вход свободный:

13.03.2019, среда 9:00 - Мультипликационные фильмы для детей ( 12+): «Лола живая картошка» реж. Л.Шмельков, «Василиск» ( Альманах «Первые сказки) реж. В.Поздева, «Сколько весит облако» реж. Н.Бисярина, «Товарищ со звезды» реж.А.Соколов, «Полынница» реж. Ю.Микушина, «Дорога в школу»(Альманах зеленое яблоко») реж. П.Кутукина

14.03.2019, четверг 9:00 - Мультипликационные фильмы для детей (12+): «Месяц ясный» реж. Р. Гиматдинова, «Бабочки» реж. Е.Хломова, «Репа» реж. Р.Гильметдинов, А.Караваев, «Возвращение Саввы» реж. Н.Федченко, «Пять минут до моря» реж. Н.Мирзоян, «Счастливый билет» (Альманах «Зеленое яблоко») реж. С.Андрианова, «Белозубка» реж. П.Носырев.

15.03.2019, пятница 9:00 - Мультипликационные фильмы для детей (6 +): «Девичник» (Сериал «Барбоскины») реж. А.Пичужин, «Красная шапочка» («Сериал «Морси») реж.И.Березницкас, «Пропавшие вещи» (Сериал «Белка и СтрелкаТайны Космоса) реж. А. Рубецкой, «Талисман удача» ( Сериал «Фееринки»), «Машина времени» (Сериал «Джинглики») реж. А.Верещагин, «Скорая помощь» реж. Т.Мусалямова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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