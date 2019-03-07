Тамбовчанам обещают помочь в покупке приставки для цифрового ТВ

СЕГОДНЯ 13:12 2019-03-07T13:12:27+03:00

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В Тамбове и области, как и по всей стране, продолжается подготовка к переходу на новый, цифровой формат телевидения. Дополнительно проводится работа, которая позволит определить механизмы оказания помощи малоимущим, социально незащищенным и малообеспеченным гражданам.

- В настоящее время действующим федеральным законодательством и законодательством Тамбовской области обеспечение граждан цифровыми приставками не предусмотрено, - рассказали в администрации города Тамбова. - Однако малоимущие граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации, имеют право претендовать на оказание государственной социальной помощи в соответствии с Законом области от 06.02.2012 года № 113-З "О государственной социальной помощи" в целях приобретения предметов длительного пользования.

Для назначения и выплаты государственной социальной помощи малоимущей семье и малоимущему одиноко проживающему человеку необходимо обратиться в учреждение социального обслуживания населения по месту жительства. Получить необходимую консультацию можно в управлении социальной защиты и семейной политики области по телефонам 79-16-35, 79-16-36 и в Тамбовском областном государственном бюджетном учреждении социального обслуживания населения "Забота" - 53-24-76.

ИСТОЧНИК KP.RU