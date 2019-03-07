2019-03-07T12:12:54+03:00
Происшествия

По подозрению в распространении героина тамбовские полицейские задержали отца четверых детей

Мужчина приехал в областной центр из Волгоградской области
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбове полицейские по подозрению в распространении наркотиков задержали 35-летнего мужчину, проживавшего на улице Ленинградской. Стражи порядка выяснили, что он приехал в областной центр несколько лет назад и проживал по указанному адресу вместе с четырьмя малолетними детьми без законной регистрации, тем самым нарушая еще и миграционное законодательство. У задержанного было обнаружено и изъято 47 граммов героина, который он приобрел через тайник-закладку.

В этот же день на улице Максима Горького полицейские обнаружили три тайника-закладки, где находилось по два грамма героина в каждом. При опросе мужчина пояснил, что приобрел наркотик бесконтактным способом. Подозреваемый дал признательные показания.

- Сотрудники полиции изъяли наркотики, направили на экспертизу и задокументировали действия подозреваемого. Проводится дальнейшее расследование на предмет причастности злоумышленника к аналогичным деяниям, а также выясняются другие участники распространения зелья. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 228 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Виновному может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности и состоит на учете в полиции, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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