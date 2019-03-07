2019-03-07T10:17:47+03:00
Общество

Тамбовчан приглашают посмотреть на доисторических насекомых в янтаре

Уникальная выставка пройдет в картинной галерее
Ксения АЛЕШИНА
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Впервые в областном центре с 6 марта по 19 мая будет доступна знаменитая выставка натуральных янтарных инклюзов «Доисторические насекомые в янтаре». Посетители смогут увидеть подлинные, чрезвычайно редкие и удивительно красивые янтарные самородки с включением древних членистоногих, которые жили на Земле около 500 000 веков назад. Место проведения — Тамбовская областная картинная галерея, расположенная по адресу: город Тамбов, улица Советская, 97.

- На выставке представлены насекомые, в первозданном виде сохранившиеся до наших дней в натуральном янтаре - сукцините, возраст которого составляет 40-50 миллионов лет, что соответствует палеогену - геологическому периоду, следующему за меловым. В этот период после вымирания большого количества рептилий начался бурный расцвет млекопитающих, - сообщает управление культуры и архивного дела Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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