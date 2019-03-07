В Тамбовской области на дороге погиб 26-летний мужчина
На него наехал автомобиль
Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
Изменить размер текста:
6 марта в 20 часов 30 минут на улице Белаховой около дома №105 села Хмелевое Мичуринского района произошло дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизнь человека.
- 26-летний водитель автомобиля «ВАЗ-212140» допустил наезд на 26-летнего пешехода, который сидел на проезжей части дороги попутного направления, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.
В результате этой аварии пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU