В Тамбовской области на дороге погиб 26-летний мужчина

СЕГОДНЯ 09:20 2019-03-07T09:20:33+03:00

На него наехал автомобиль

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6 марта в 20 часов 30 минут на улице Белаховой около дома №105 села Хмелевое Мичуринского района произошло дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизнь человека.

- 26-летний водитель автомобиля «ВАЗ-212140» допустил наезд на 26-летнего пешехода, который сидел на проезжей части дороги попутного направления, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

В результате этой аварии пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU