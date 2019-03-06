2019-03-06T17:22:44+03:00
Общество

Тамбовчане смогут пожаловаться на нарушение прав

В следственном комитете пройдет прием граждан
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбове 14 марта года руководитель регионального СУ СК РФ Александр Полшаков и Уполномоченный по правам человека в Тамбовской области Владимир Репин проведут совместный прием граждан. Он будет проходить с 14 до 16:00 в здании следственного управления по адресу: город Тамбов, ул. Карла Маркса, д. 156.

- Гражданам, желающим обратиться на личный прием, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а в случае обращения от имени третьих лиц документ, удостоверяющий их полномочия, - сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

Предварительная запись на личный прием обязательно и осуществляется по телефону: 8 (4752) 71-02-58

ИСТОЧНИК KP.RU

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