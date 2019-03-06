2019-03-06T16:46:57+03:00
Общество

В праздничные выходные тамбовчан ждут осадки

При этом днем сохранится плюсовая температура
Ксения АЛЕШИНА
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Длинные выходные дни в честь Международного женского дня тамбовчанам могут омрачить осадки, но тем не менее температура воздуха днем будет плюсовой. А вот последний рабочий день на этой неделе в четверг, 7 марта, ночью ожидается похолодание до -14° и до -3°днем.

По информации Тамбовского гидрометеоцентра, в пятницу, 8 марта, ночью ожидается -9° градусов, днем +4°. В субботу, 9 марта, температура воздуха ночью составит +1, днем +5°. В течение дня синоптики прогнозируют дождь. А в воскресенье, 10 марта, ночью ожидается 0° и снег. Днем столбик термометра поднимется до +7°.

ИСТОЧНИК KP.RU

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