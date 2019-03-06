Тамбовские танцоры взяли гран-при на Всероссийском конкурсе

СЕГОДНЯ 15:11 2019-03-06T15:11:48+03:00

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В тамбовском Доме культуры «Знамя труда» в прошлое воскресенье проходил Всероссийский конкурс хореографических коллективов «В ритме века — 2019». Участие в нем приняли около 50 коллективов из Тамбова и области, Липецка, Воронежа, Пензы, Рязани.

Как сообщает пресс-служба администрации города Тамбова, участники выступали в нескольких номинациях: эстрадные, классические и народные танцы, танцы народов мира, стрит-шоу.

Жюри оценивало выступления участников по трем позициям: техника исполнения, композиция и имидж, после чего выставляли баллы. По итогам конкурса первое место и гран-при завоевал коллектив тренера-преподавателя Юлии Смольяниновой «ADRENALIN», являющийся многократным чемпионом России по чирлидингу и современным танцам.

- Состав участников был достаточно сильный, все ребята показали очень хорошую подготовку и победа нам досталась в настоящей борьбе. Но наш боевой настрой многое сделал. Надеемся, что в следующем году этот конкурс также состоится и станет традиционным. Огромная благодарность организаторам, - сказала Юлия Смольянинова.

ИСТОЧНИК KP.RU