Девушку, пропавшую на Тамбовщине, нашли живой

СЕГОДНЯ 14:03 2019-03-06T14:03:18+03:00

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В городе Грязи Липецкой области нашли живой пропавшую третьего марта в Рассказовском районе Марию Волошину. Именно там на вокзале ее и видели в последний раз. Известно, что 17-летняя девушка была опрошена полицейскими и в сопровождении родителей отправлена домой.

Напомним, что девушку разыскивали волонтеры Липецкой областной общественной организации «Поиск пропавших детей». Именно они и сообщили в социальной сети о благополучном исходе поисков.

ИСТОЧНИК KP.RU