Девушку, пропавшую на Тамбовщине, нашли живой
Причины ее побега из дома неизвестны
Мария была в городе Грязи Липецкой области
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В городе Грязи Липецкой области нашли живой пропавшую третьего марта в Рассказовском районе Марию Волошину. Именно там на вокзале ее и видели в последний раз. Известно, что 17-летняя девушка была опрошена полицейскими и в сопровождении родителей отправлена домой.
Напомним, что девушку разыскивали волонтеры Липецкой областной общественной организации «Поиск пропавших детей». Именно они и сообщили в социальной сети о благополучном исходе поисков.
ИСТОЧНИК KP.RU