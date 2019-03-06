Тамбовские вузы будут выпускать ветеринаров и зоотехников

СЕГОДНЯ 13:30 2019-03-06T13:31:05+03:00

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В 2019 году тамбовским вузам планируется оказать господдержку для реализации проектов по подготовке специалистов в области ветеринарии и зоотехники, поскольку в области не хватает высококвалифицированных кадров в области животноводства. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

- Мы разработали специальный проект, согласно которому планируется предоставлять средства федерального и областного бюджета, выделенные в рамках Госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, региональным образовательным организациям. Сейчас документ находится на согласовании, - рассказал заместитель главы администрации Тамбовской области Сергей Иванов.

Предполагается, что денежную поддержку будут оказывать образовательным организациям, осуществляющим в процессе образовательной деятельности производство сельскохозяйственной продукции. На эти средства вузы смогут приобрести необходимое оборудование и программное обеспечение для оснащения ветеринарной (зоотехнической) лаборатории.

В настоящее время на Тамбовщине ветеринаров выпускают только средние специальные учебные заведения. Так, порядка 200 человек обучаются в Кирсановском аграрно-промышленном колледже и Жердевском колледже сахарной промышленности.

ИСТОЧНИК KP.RU