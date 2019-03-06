В Тамбовской области предприниматель организовал нелегальный пункт приема металлолома
Прокуратура города Мичуринска установила, что одним из местных организован нелегальный пункт по приемке отработанных аккумуляторных батарей, которые являются ломом цветных металлов. При этом, согласно действующему законодательству, его переработка и реализация подлежит обязательному лицензированию.
- За осуществление деятельности по приемке лома цветных металлов без лицензии ч.2 ст. 14.1 КоАП РФ установлена административная ответственность. В связи с выявленными нарушениями прокуратура возбудила в отношении предпринимателя дело об административном правонарушении по ч.2 ст.14.1 КоАП РФ, по результатам его рассмотрения Арбитражный суд привлек виновное лицо к административной ответственности в виде предупреждения, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU