В Тамбовской области предприниматель организовал нелегальный пункт приема металлолома

СЕГОДНЯ 13:00 2019-03-06T13:00:37+03:00

На осуществление подобной деятельности у мужчины не было лицензии

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Прокуратура города Мичуринска установила, что одним из местных организован нелегальный пункт по приемке отработанных аккумуляторных батарей, которые являются ломом цветных металлов. При этом, согласно действующему законодательству, его переработка и реализация подлежит обязательному лицензированию.

- За осуществление деятельности по приемке лома цветных металлов без лицензии ч.2 ст. 14.1 КоАП РФ установлена административная ответственность. В связи с выявленными нарушениями прокуратура возбудила в отношении предпринимателя дело об административном правонарушении по ч.2 ст.14.1 КоАП РФ, по результатам его рассмотрения Арбитражный суд привлек виновное лицо к административной ответственности в виде предупреждения, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU