2019-03-06T12:30:04+03:00
Происшествия

Липовый сотрудник банка лишил жителя Тамбовщины более 60 тысяч рублей

Мужчина поверил мошеннику и выполнил все его указания
Ксения АЛЕШИНА
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В дежурную часть УМВД России по городу Тамбову обратился 49-летний житель Никифоровского района. Он сообщил о том, что неизвестные лица обманным путем похитили у него 64 тысячи рублей.

Полицейские установили, что заявителю позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Он сказал ему, что для предотвращения несанкционированного списания денег с его банковского счета нужно выполнить определенные операции.Мужчина не стал напрямую обращаться в банк и выполнил все указания мошенника, в результате чего лишился 64 тысяч рублей.

- В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества». Полиция призывает граждан быть осторожными! Банки не рассылают сообщений о блокировке карт, а в телефонном разговоре не спрашивают конфиденциальные сведения и коды, связанные с банковскими картами клиентов, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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