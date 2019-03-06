В Тамбове с 11 марта заработает «горячая линия» для консультаций по правам потребителей

СЕГОДНЯ 12:00 2019-03-06T12:00:10+03:00

Она будет действовать по 25 марта

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В Тамбовской области к Всемирному дню прав потребителей, который отмечается 15 марта, открывают «горячую линию». В период с 11 по 25 марта по телефонам «горячей линии» все желающие смогут получить консультацию специалистов.

Телефон «горячей линии» управления Роспотребнадзора по Тамбовской области: 8(4752)48-03-82, понедельник-пятница с 9:00 по 17:00.

Телефон «горячей линии» Консультационного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области»: 8(4752)72-03-19, понедельник-пятница с 10:00 до 13:00 и с 13:30 до 15:30.

Кстати, в прошлом году около 11 миллионов рублей в пользу потребителей присуждено судами с помощью специалистов регионального управления Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU