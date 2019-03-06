В горсаду Котовска появится 14-метровый фонтан

СЕГОДНЯ 11:34 2019-03-06T11:35:38+03:00

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В апреле текущего года в Котовске приступят к реконструкции центрального городского парка. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. На эти цели выделено выделено 75 миллионов рублей.

- Модернизация парка стала возможной благодаря победе моногорода в конкурсе «Малые города и исторические поселения», организованном Минстроем России для создания комфортной среды на общественно значимом городском пространстве, - рассказывают в администрации.

Главной «изюминкой» горсада станет фонтан диаметром 14 метров, который расположится в правой части парка с зоной отдыха вокруг. Также будут организованы торговые палатки, обустроен скалодром, теннисная площадка и скейт-парк. Для юных котовчан откроют панда-парк на деревьях. Кроме того, появятся площадка для выгула животных и пешеходная эко - тропа.

- В парке будет переоборудовано освещение - возле спортивных объектов и вдоль пешеходных дорожек установят дополнительные световые опоры. Вся территория будет оснащена системой видеонаблюдения, включающей 35 - 40 видеокамер с зонами WI-FI. Предусмотрена территория автостоянки и многое другое, - добавили в администрации города Котовска.

ИСТОЧНИК KP.RU