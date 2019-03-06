На тамбовской трассе фура влетела в ГАЗель

СЕГОДНЯ 11:01 2019-03-06T11:01:45+03:00

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Авария с участием двух автомобилей произошла 5 марта в 14 часов 40 минут на 362 километре автодороги Р-22 «Каспий» автомобильная дорога «Дон»-Тамбов-Волгоград-Астрахань, проходящей по территории Первомайского района. Как сообщили в региональном УГИБДД, водитель автомобиля «Volvo» в составе полуприцепа «Wielton», 36-летний мужчина столкнулся с автомобилем «ГАЗ-2704», за рулем которого находился 61-летний водитель.

- В результате аварии пассажира автомобиля «ГАЗ-2704», 23-летнего мужчину с травмами доставили в ТОГБУЗ «Мичуринская ЦРБ», - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU