В Тамбове объявили о старте «Студенческой весны-2019»

СЕГОДНЯ 10:40 2019-03-06T10:41:37+03:00

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В областном центре стартовал фестиваль самодеятельного творчества «Студенческая весна-2019». Ожидается, что в нем примут участие более 10 тысяч талантливых ребят. Им предстоит проявить себя в семи номинациях: концерт самодеятельного творчества образовательной организации, музыкальное, танцевальное, театральное направление, оригинальный жанр, «Арт-объект» и фестиваль студентов с ограниченными возможностями здоровья. Театр — главная тема традиционного конкурса в этом году.

- Этот фестиваль мы решили посвятить, идя в ногу со временем, потому что 2019 год в нашей стране объявлен Годом театра. Мы решили, пусть каждый из вас будет собой, учитывая, что все прочие роли уже заняты. Это и есть девиз нашего сегодняшнего фестиваля. Нам бы очень хотелось, чтобы принимая участие во всех ваших студенческих фестивалях, конкурсах, концертах вы смогли открыть в себе главное — открыть в себе личность, открыть в себе человека. Не бойтесь ошибаться, дерзайте, творите! - прокомментировала Людмила Горбунова, председатель комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации города Тамбова.

«Студенческая весна-2019», как и в прошлые годы, пройдет в несколько этапов. С 11 марта участники покажут свои таланты на концертах самодеятельного творчества в своих учебных заведениях. Отборочные туры начнутся с 1 апреля, а 12 апреля в Доме молодежи состоится финал конкурса. Также во всех вузах и колледжах проведут гала-концерты.

Заявки на участие в «Студенческой весне-2019» принимаются до 10 апреля. Всю интересующую информацию можно узнать по телефону: 49-26-34. Финальный гала-концерт фестиваля состоится 23 апреля в Драмтеатре.

ИСТОЧНИК KP.RU