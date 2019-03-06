На Тамбовщине световая опора раздавила легковушку
19-летний водитель врезался в бетонный столб, который от удара рухнул на машину
От удара столб рухнул на легковушкуФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
Изменить размер текста:
Авария, в которой пострадал 19-летний парень, произошла в городе Мичуринске на улице ЦГЛ около дома №1. По данным областного ГИБДД молодой человек, который находился за рулем «ВАЗ-2109» врезался в световую опору городского освещения. От удара бетонная конструкция рухнула прямо на машину.
- В результате аварии водитель получил травмы, его доставили в ТОГБУЗ «Мичуринская ЦРБ», - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU