Тамбовскую ТЭЦ посетил Данила Козловский
5 марта на Тамбовской ТЭЦ встречали необычного гостя. Как выяснилось, в этот день в Тамбов приехал известный российский актер Данила Козловский.
Напомним, с нашим городом его связывают съемки фильма «Тренер», участие в котором приняла тамбовская футбольная команда.
Чем на этот раз вызван визит Данилы Козловского в Тамбов неизвестно, но сразу же, выйдя на железнодорожном вокзале областного центра из московского поезда, Данила Козловский отправился на нашу теплоэлектроцентраль.
Актер интересуется энергетикой
Как рассказали в пресс-службе ПАО «Квадра», актер заранее договорился о своем визите и просил устроить ему экскурсию. Свое желание побывать на объекте Козловский объяснил возникшим интересом к энергетике. Специалисты показали гостю агрегаты и рассказали о функционале тамбовской ТЭЦ.
- В завершение экскурсии Даниле Козловскому подарили именную каску, - сообщили в пресс-службе теплоэнергетической компании.
Необычному гостю подарили именную каску
ИСТОЧНИК KP.RU