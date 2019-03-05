Тамбовскую ТЭЦ посетил Данила Козловский

СЕГОДНЯ 17:55 2019-03-05T17:56:15+03:00

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5 марта на Тамбовской ТЭЦ встречали необычного гостя. Как выяснилось, в этот день в Тамбов приехал известный российский актер Данила Козловский.

Напомним, с нашим городом его связывают съемки фильма «Тренер», участие в котором приняла тамбовская футбольная команда.

Чем на этот раз вызван визит Данилы Козловского в Тамбов неизвестно, но сразу же, выйдя на железнодорожном вокзале областного центра из московского поезда, Данила Козловский отправился на нашу теплоэлектроцентраль.

Актер интересуется энергетикой

Как рассказали в пресс-службе ПАО «Квадра», актер заранее договорился о своем визите и просил устроить ему экскурсию. Свое желание побывать на объекте Козловский объяснил возникшим интересом к энергетике. Специалисты показали гостю агрегаты и рассказали о функционале тамбовской ТЭЦ.

- В завершение экскурсии Даниле Козловскому подарили именную каску, - сообщили в пресс-службе теплоэнергетической компании.

Необычному гостю подарили именную каску

ИСТОЧНИК KP.RU