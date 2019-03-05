2019-03-05T17:46:03+03:00
Общество

С тамбовчанки требовали деньги, которые задолжал ее «двойник»

Судебные приставы перепутали женщину с другим человеком
Ксения АЛЕШИНА
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Тамбовчанка пожаловалась Уполномоченному по правам человека Владимиру Репину на то, что судебные приставы арестовали ее счет и наложили запрет на регистрационные действия в отношении земельного участка, спутав ее с тезкой-должницей по услугам ЖКХ. При этом с нее взыскала деньги управляющая компания.

Ознакомившись с представленными материалами, Уполномоченный направил запросы в региональные УФССП и прокуратуру, порекомендовав им проверить факты, изложенные заявительницей.

- По результатам рассмотрения обращения из УФССП России по Тамбовской области поступил ответ о том, что судебным приставом-исполнителем вынесено постановление об отмене обращения взыскания на денежные средства Н. Кроме того, в адрес ООО «ЖилТехсервис» направлен запрос о возврате денежных средств, как ошибочно взысканных. Данные денежные средства были перечислены платежным поручением на счет Н. Таким образом, Н. оказано содействие в восстановлении нарушенного права на доступ к правосудию, - сообщается на официальном сайте Уполномоченного по правам человека в Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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