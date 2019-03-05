Тамбовчане, дело которых рассматривал суд присяжных, получили большие сроки

СЕГОДНЯ 17:30 2019-03-05T17:30:56+03:00

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Суд города Котовска определил наказание для троих мужчин, дело которых впервые в нашем регионе рассматривал суд присяжных. На скамье подсудимых оказались трое молодых людей 25, 27 и 30 лет, которых обвиняли в покушении на убийство, совершенное группой лиц. По версии следствия, 18 февраля прошлого года подсудимые распивали спиртные напитки в одном из кафе города Котовска. Будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, один из них умышленно спровоцировал конфликт с 22-летним посетителем кафе и предложил ему выйти на улицу для выяснения отношений. На улице все трое попытались избить молодого человека, но у них ничего не вышло, потому что противник активно сопротивлялся. Тогда его решили убить. Двое молодых людей стали удерживать жертву за шею и за ноги, а третий стал бить его ножом в грудь, повредив сердце. На помощь раненому пришли очевидцы, они же и вызвали «скорую помощь». Мужчина остался жив.

Коллегия присяжных заседателей единодушно признала всех троих виновными в преступлении и не заслуживающими снисхождения. Теперь в этом деле поставлена точка.

- Суд приговорил зачинщика конфликта, ранее судимого, к 12 годам 7 месяцам лишения свободы, подсудимого, наносившего удары ножом - к 12 годам лишения свободы, третьего подсудимого – к 9 годам 6 месяцам лишения свободы, - рассказали в прокуратуре Тамбовской области. - Осужденные будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU