2019-03-05T17:30:56+03:00
Происшествия

Тамбовчане, дело которых рассматривал суд присяжных, получили большие сроки

Отбывать наказание мужчины будут в колонии строгого режима
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Суд города Котовска определил наказание для троих мужчин, дело которых впервые в нашем регионе рассматривал суд присяжных. На скамье подсудимых оказались трое молодых людей 25, 27 и 30 лет, которых обвиняли в покушении на убийство, совершенное группой лиц. По версии следствия, 18 февраля прошлого года подсудимые распивали спиртные напитки в одном из кафе города Котовска. Будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, один из них умышленно спровоцировал конфликт с 22-летним посетителем кафе и предложил ему выйти на улицу для выяснения отношений. На улице все трое попытались избить молодого человека, но у них ничего не вышло, потому что противник активно сопротивлялся. Тогда его решили убить. Двое молодых людей стали удерживать жертву за шею и за ноги, а третий стал бить его ножом в грудь, повредив сердце. На помощь раненому пришли очевидцы, они же и вызвали «скорую помощь». Мужчина остался жив.

Коллегия присяжных заседателей единодушно признала всех троих виновными в преступлении и не заслуживающими снисхождения. Теперь в этом деле поставлена точка.

- Суд приговорил зачинщика конфликта, ранее судимого, к 12 годам 7 месяцам лишения свободы, подсудимого, наносившего удары ножом - к 12 годам лишения свободы, третьего подсудимого – к 9 годам 6 месяцам лишения свободы, - рассказали в прокуратуре Тамбовской области. - Осужденные будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тамбовскую ТЭЦ посетил Данила Козловский
С тамбовчанки требовали деньги, которые задолжал ее «двойник»
В Тамбовской области задержали мужчину за незаконно срубленные деревья
Пропавшую на Тамбовщине девушку разыскивают в Липецкой области
Тамбовских студентов наградили за лучшие комнаты в общежитиях
Тамбовские больницы получили 18 новых «скорых»
"Асеевские усадьбы" в Тамбове и Рассказово приглашают гостей на театрализованные проводы зимы с угощениями
На Тамбовщине предприниматель пытался подкупить сотрудницу полиции
В Тамбовской области преподаватель за 13 тысяч рублей написал дипломную работу студенту
Автобус в Тамбове мог загореться из-за короткого замыкания
В Тамбовской области построят школу за 770 миллионов рублей
Двух отцов-алкоголиков в Тамбовской области лишат родительских прав
Более 45 жителей Тамбовщины заболели гонконгским и свиным гриппом
Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк принял активное участие в проведении Всероссийского образовательного мероприятия «Урок цифры»
В Тамбовской области зарегистрирована новая волна хищений денег с банковских карт
В Тамбове на узкой дороге не разъехались два авто
Жительница Тамбовской области дала отпор грабителю, пытавшемуся вырвать из ее рук сумку
В Тамбове загорелся пассажирский автобус 55-го маршрута
В Тамбове дорожники расчищают город после снегопада