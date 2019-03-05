В Тамбовской области задержали мужчину за незаконно срубленные деревья

СЕГОДНЯ 16:32 2019-03-05T16:33:04+03:00

Под лезвие топора попали две осины и два дуба

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В отделение полиции по Мучкапскому району поступило заявление от сотрудников лесничества, о том, что на их территории неизвестный срубил две осины и два дуба.

На место происшествия прибыл участковый уполномоченный полиции. Следы, оставленные злоумышленником, привели стража порядка к жителю села Шапкино. Мужчина был задержан. Он пояснил, что спиленные деревья собирался использовать в подсобном хозяйстве.

- Ранее мужчина не привлекался к уголовной ответственности и не состоял на учете в полиции. Задержанный раскаялся в содеянном. В настоящее время проводится проверка, устанавливается ущерб, нанесенный лесному хозяйству Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений», - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU