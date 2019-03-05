2019-03-05T16:33:04+03:00
Происшествия

В Тамбовской области задержали мужчину за незаконно срубленные деревья

Под лезвие топора попали две осины и два дуба
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В отделение полиции по Мучкапскому району поступило заявление от сотрудников лесничества, о том, что на их территории неизвестный срубил две осины и два дуба.

На место происшествия прибыл участковый уполномоченный полиции. Следы, оставленные злоумышленником, привели стража порядка к жителю села Шапкино. Мужчина был задержан. Он пояснил, что спиленные деревья собирался использовать в подсобном хозяйстве.

- Ранее мужчина не привлекался к уголовной ответственности и не состоял на учете в полиции. Задержанный раскаялся в содеянном. В настоящее время проводится проверка, устанавливается ущерб, нанесенный лесному хозяйству Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений», - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тамбовскую ТЭЦ посетил Данила Козловский
С тамбовчанки требовали деньги, которые задолжал ее «двойник»
Тамбовчане, дело которых рассматривал суд присяжных, получили большие сроки
Пропавшую на Тамбовщине девушку разыскивают в Липецкой области
Тамбовских студентов наградили за лучшие комнаты в общежитиях
Тамбовские больницы получили 18 новых «скорых»
"Асеевские усадьбы" в Тамбове и Рассказово приглашают гостей на театрализованные проводы зимы с угощениями
На Тамбовщине предприниматель пытался подкупить сотрудницу полиции
В Тамбовской области преподаватель за 13 тысяч рублей написал дипломную работу студенту
Автобус в Тамбове мог загореться из-за короткого замыкания
В Тамбовской области построят школу за 770 миллионов рублей
Двух отцов-алкоголиков в Тамбовской области лишат родительских прав
Более 45 жителей Тамбовщины заболели гонконгским и свиным гриппом
Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк принял активное участие в проведении Всероссийского образовательного мероприятия «Урок цифры»
В Тамбовской области зарегистрирована новая волна хищений денег с банковских карт
В Тамбове на узкой дороге не разъехались два авто
Жительница Тамбовской области дала отпор грабителю, пытавшемуся вырвать из ее рук сумку
В Тамбове загорелся пассажирский автобус 55-го маршрута
В Тамбове дорожники расчищают город после снегопада