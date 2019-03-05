2019-03-05T15:54:36+03:00
Общество

Пропавшую на Тамбовщине девушку разыскивают в Липецкой области

Последний раз ее видели в городе Грязи
Ксения АЛЕШИНА
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Маша пропала третьего мартаМаша пропала третьего марта
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В Рассказовском районе 3 марта текущего года пропала 17-летняя Мария Волошина. Известно, что последний раз ее видели на железнодорожном вокзале в городе Грязи Липецкой области. До сегодняшнего дня местонахождение подростка не установлено.

Приметы пропавшей: на вид 17-19 лет, темные волосы. В день исчезновения на девушке была светло-розовая куртка и разноцветный платок на голове. В настоящее время ее поиском занимаются волонтеры Липецкой областной общественной организации «Поиск пропавших детей».

- Всем, кто видел или имеет информацию о местонахождении, просим позвонить по телефонам: 02 – полиция; 8 (4752) 37-88-77, 8 (905) 681-05-18 – волонтеры Липецка; или написать на электронную почту: ppdlip@maill.ru., - сообщают волонтеры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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