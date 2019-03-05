2019-03-05T14:43:11+03:00
Общество

Тамбовских студентов наградили за лучшие комнаты в общежитиях

В ТГУ им. Державина подвели итоги конкурса
Ксения АЛЕШИНА
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Конкурсная комиссия оценивала чистоту в комнате, отзывы о студентах и многое другоеКонкурсная комиссия оценивала чистоту в комнате, отзывы о студентах и многое другое
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Вот уже в четвертый раз в Тамбовском государственном университете имени Г.Р. Державина среди студентов прошел конкурс на лучшую комнату в общежитиях. Участие в отборочном этапе приняли 2750 человек, затем победители вышли во второй тур.

В состав конкурсной комиссии вошли сотрудники университета, представители администраций общежитий, заместители директоров институтов по воспитательной работе, старосты этажей и члены студенческого самоуправления общежитий. Ими оценивалась чистота в комнате и блоке, соблюдение противопожарных норм, график дежурства, а также учитывали отзывы о студентах от администрации общежития.

- Первое место в общежитии №1 корпуса А заняли Певекар Чинмай Кришна, Адлинг Динеш Сухадео и Бхосале Абхишек Амбадас. В корпусе Б – Анастасия Гладышева, Алена Горшенева, Кристина Девицына и Юлия Плетухина. В общежитии №2 награду за лучшую комнату получили Бен Амер Амир и Бен Амер Селим, в общежитии №3 – Манжрекар Хемал Мукунд, Ширсат Хемант Анил, Васт Вакратунд Прадип, Наре Свапнил Ражарам и Бедради Прашант Шекхар. Евгения Ачапина, Софья Ширшова, Юлия Власова и Александра Ковалева стали обладателями лучшей комнаты в общежитии №5. Абророва Отабека и Абророву Езозу наградили за лучшую комнату в общежитии №6. В общежитии №7 победили Бен Рахал Саида и Бен Рахал Суад, в общежитии №8 Патил Дипти Рамкришна и Патоле Преети Субхаш, а в общежитии №9 – Хараз Хатем Фараг Ахмед Габер, Элнакиб Мохамед Ахмед Мохамед Хассан и Хаммад Омар Хамди Мохамед, - прокомментировали в пресс-службе вуза.

Фото: пресс-служба ТГУ им. Г.Р. Державина

ИСТОЧНИК KP.RU

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