Тамбовские больницы получили 18 новых «скорых»

СЕГОДНЯ 13:42 2019-03-05T13:43:42+03:00

Автомобили были куплены за счет федеральных средств в соответствии с распоряжением правительства Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

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В Тамбове главным врачам больниц вручили ключи от новеньких автомобилей скорой помощи. Всего медицинские учреждения области получили 18 машин, которые будут обслуживать вызовы в сельской местности. Добавим, что их приобрели за счет федеральных средств в соответствии с распоряжением правительства.

Бригада скорой помощи сможет оказать больному помощь прямо в салоне автомобиля, поскольку он оснащен современным медоборудованием, или же без риска для здоровья отвезти пациента в лечебное учреждение.

- На работников здравоохранения возложена большая ответственность. Но решать задачи сохранения человеческих жизней, увеличения продолжительности жизни, можно только имея хорошее, качественное оборудование и подготовленные кадры. Я очень рада тому, что врачи, медсестры, водители получают новые машины. Сохранение жизни людей – наша общая задача. На это нацелен нацпроект «Здравоохранение», - комментирует вице-губернатор Наталья Астафьева.

ИСТОЧНИК KP.RU