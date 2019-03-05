"Асеевские усадьбы" в Тамбове и Рассказово приглашают гостей на театрализованные проводы зимы с угощениями
В Тамбове музейный комплекс "Усадьба Асеевых" приглашает 9 марта в 11 часов утра жителей и гостей города в парк на народные гулянья, посвященные проводам зимы и встрече весны - с песнями, играми, хороводами и угощением.
На территории парка откроется Масленичная ярмарка. Кульминацией проводов зимы в "Усадьбе Асеевых" станет сжигание чучела - традиционный обряд прощания с зимой, начало которого запланировано на 15:00.
А в городе Рассказово празднование Масленицы в музейном комплексе "Усадьба Асеевых" состоится 9 и 10 марта. Гостей ждет реконструкция проводов зимы в русской усадьбе столетие назад.
- Экскурсанты увидят сцены из жизни обитателей усадьбы, окажутся вовлеченными в происходящие события и станут полноправными участниками действа, - сообщает управление культуры и архивного дела Тамбовской области.
"Усадьба Асеевых" в Рассказово будет открыта для посещений 9-10 марта с 10 утра до 4 часов вечера.
ИСТОЧНИК KP.RU