2019-03-05T12:59:57+03:00
Происшествия

На Тамбовщине предприниматель пытался подкупить сотрудницу полиции

Мужчина незаконно брал на работу иностранцев
Ксения АЛЕШИНА
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В Мичуринске следователи возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего индивидуального предпринимателя, подозреваемого в покушении на дачу взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ).

По версии следствия, 8 февраля этого года, подозреваемый в служебном кабинете сотрудницы подразделения по вопросам миграции ОМВД России по городу Мичуринску попытался дать ей 10 тысяч рублей взятки за несоставление административных материалов за незаконное привлечение им к трудовой деятельности в РФ иностранных граждан.

Мужчина завернул купюры в лист бумаги и вложил их в свой паспорт, который положил на стол женщины. Однако она отказалась от получения незаконного денежного вознаграждения.

- В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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