2019-03-05T12:36:16+03:00
Происшествия

В Тамбовской области преподаватель за 13 тысяч рублей написал дипломную работу студенту

И попался на взятке
Ирина БУРЯКОВА
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Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело в отношении преподавателя Мичуринского железнодорожного колледжа. Преподавателя подозревают в получении взятки.

- Установлено, что 25 февраля преподаватель железнодорожного колледжа имени Баранова, являясь руководителем дипломного проекта одного из студентов, с целью личного обогащения в своем служебном кабинете получил от последнего незаконное денежное вознаграждение в сумме 13 тысяч рублей за написание ему дипломной работы и допуск к ее защите, - сообщает пресс-служба Московского МСУ на транспорте СК РФ.

В настоящее время следователи проводят также работу по выявлению возможных дополнительных эпизодов преступной деятельности преподавателя колледжа. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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