В Тамбовской области преподаватель за 13 тысяч рублей написал дипломную работу студенту
Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело в отношении преподавателя Мичуринского железнодорожного колледжа. Преподавателя подозревают в получении взятки.
- Установлено, что 25 февраля преподаватель железнодорожного колледжа имени Баранова, являясь руководителем дипломного проекта одного из студентов, с целью личного обогащения в своем служебном кабинете получил от последнего незаконное денежное вознаграждение в сумме 13 тысяч рублей за написание ему дипломной работы и допуск к ее защите, - сообщает пресс-служба Московского МСУ на транспорте СК РФ.
В настоящее время следователи проводят также работу по выявлению возможных дополнительных эпизодов преступной деятельности преподавателя колледжа. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU