Автобус в Тамбове мог загореться из-за короткого замыкания

СЕГОДНЯ 12:15 2019-03-05T12:15:09+03:00

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В администрации города Тамбова рассказали подробности ЧП, которое произошло с автобусом №55 вечером 4 марта. По информации муниципального предприятия «Пассажирские перевозки, автобус «НЕФАЗ», работавший в этот день на 55 маршруте, в 21 час 35 минут закончил работу на остановочном пункте «МЖК» и отправился на заправку. Затем, уже без пассажиров, он поехал в парк на улицу Урожайную. В районе улицы Комсомольской кондуктор, почувствовав запах дыма в салоне, сообщил об этом водителю. Во время осмотра обнаружилось возгорание в районе двигателя. Потушить собственными силами начавшийся пожар водителю не удалось, автобус сгорел полностью. Пострадавших нет.

- Предварительные причины пожара - смена погодных условий, - считает директор МУП "Пассажирские перевозки" Валерий Громов. - Мороз и холод, по всей видимости, образовалась наледь под двигателем. Она растаяла и где-то произошло короткое замыкание. В результате короткого замыкания произошло возгорание двигателя. Мы обязательно соберем всех руководителей фирм, проведем с ними совещание на предмет того, чтобы провести дополнительный инструктаж с водительским составом, дополнительный инструктаж с механиками, которые на выпуске. Основную роль, конечно, в этом играет механик, который выпускает на линию автобус.

Известно, что сгоревший автобус регулярно проходил техосмотр. Грубых нарушений в его эксплуатации со стороны водителя не было.

ИСТОЧНИК KP.RU