2019-03-05T12:06:38+03:00
Общество

В Тамбовской области построят школу за 770 миллионов рублей

Учебное заведение расположится в Котовске
Ксения АЛЕШИНА
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К 1 сентября 2020 года в Котовске планируют открыть новую школу, рассчитанную на 830 ученических мест. В настоящее время на реализацию проекта выделено 770 миллионов рублей. Об этом на родительском собрании, посвященном строительству новой школы и организации обучения в период строительства, рассказал глава города Алексей Плахотников.

- Предстоит трудная работа. В школу предстоит ходить в две смены, но это всего один ученический сезон, потому что 1 сентября 2020 года должна открыться новая школа, чтобы котовчане учились в новых, ультрасовременных условиях, организованных по последнему слову техники, - сказал Алексей Михайлович.

Согласно проекту, в учебном корпусе расположатся кабинеты для занятий. В общешкольном блоке планируют сделать гардероб, школьный музей, столовую на 430 мест, медицинский блок и арт-центр с большим актовым залом на 450 мест, выставочным залом и творческими студиями. Отдельный школьный блок будет направлен на дополнительное образование.

- В первую смену будут обучаться первые, четвертые, пятые, восьмые, девятые, десятые и одиннадцатые классы. Всего 37 класс - комплектов около 900 человек. Вторая смена - вторые, третьи, шестые и седьмые классы. Это 25 класс - комплектов на 600 человек. Руководствовались нормами СанПиНа, который не позволяет некоторым классам заниматься во вторую смену, и требованиями, что в первую смену должно обучаться больше человек, чем во вторую, - комментирует начальник отдела образования администрации города Котовска Елена Шмырева.

В конце собрания Алексей Плахотников предложил организовать для учителей и родителей поездку в Сколковскую школу города Тамбова, построенную по схожим технологиям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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