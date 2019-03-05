2019-03-05T11:28:10+03:00
Происшествия

Двух отцов-алкоголиков в Тамбовской области лишат родительских прав

В семье одного из них растут трое детей, в семье другого - один
Ирина БУРЯКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Прокуратура обратилась в суд с требованиями о лишении двух отцов родительских прав в отношении их несовершеннолетних детей, проживающих в Мордовском районе.

Так, один из мужчин является отцом 9-летнего мальчика. Он периодически избивает и унижает своего ребенка.

- Находясь в состоянии алкогольного опьянения, в феврале текущего года отец дважды применил насилие по отношению к ребенку, ударив его несколько раз дневником и кулаком по голове, и высказывая в его адрес грубую нецензурную брань. В июне прошлого года отец также ударил ребенка головой о стену, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области. - На протяжении нескольких лет эта семья признана находящейся в социально-опасном положении.

Прокурор района направил в адрес начальника полиции «Мордовский» постановление для решения вопроса об уголовном преследовании отца. И, учитывая, что нахождение ребенка с таким отцом опасно, в судебном порядке поставил вопрос о лишении мужчины родительских прав и взыскании алиментов.

Во второй семье, также крайне неблагополучной, растут трое детей в возрасте от 10 до 15 лет.

- Отец не контролирует поведение своих детей, не заботится об их материальном благополучии, злоупотребляет спиртными напитками, ранее привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством, а также к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей, - подчеркивают в прокуратуре.

Выступая в защиту прав детей, прокуратура также инициировала судебный иск о лишении отца родительских прав и взыскании с него алиментов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тамбовских студентов наградили за лучшие комнаты в общежитиях
Тамбовские больницы получили 18 новых «скорых»
"Асеевские усадьбы" в Тамбове и Рассказово приглашают гостей на театрализованные проводы зимы с угощениями
На Тамбовщине предприниматель пытался подкупить сотрудницу полиции
В Тамбовской области преподаватель за 13 тысяч рублей написал дипломную работу студенту
Автобус в Тамбове мог загореться из-за короткого замыкания
В Тамбовской области построят школу за 770 миллионов рублей
Более 45 жителей Тамбовщины заболели гонконгским и свиным гриппом
Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк принял активное участие в проведении Всероссийского образовательного мероприятия «Урок цифры»
В Тамбовской области зарегистрирована новая волна хищений денег с банковских карт
В Тамбове на узкой дороге не разъехались два авто
Жительница Тамбовской области дала отпор грабителю, пытавшемуся вырвать из ее рук сумку
В Тамбове загорелся пассажирский автобус 55-го маршрута
В Тамбове дорожники расчищают город после снегопада