Двух отцов-алкоголиков в Тамбовской области лишат родительских прав

СЕГОДНЯ 11:25 2019-03-05T11:28:10+03:00

В семье одного из них растут трое детей, в семье другого - один

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Прокуратура обратилась в суд с требованиями о лишении двух отцов родительских прав в отношении их несовершеннолетних детей, проживающих в Мордовском районе.

Так, один из мужчин является отцом 9-летнего мальчика. Он периодически избивает и унижает своего ребенка.

- Находясь в состоянии алкогольного опьянения, в феврале текущего года отец дважды применил насилие по отношению к ребенку, ударив его несколько раз дневником и кулаком по голове, и высказывая в его адрес грубую нецензурную брань. В июне прошлого года отец также ударил ребенка головой о стену, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области. - На протяжении нескольких лет эта семья признана находящейся в социально-опасном положении.

Прокурор района направил в адрес начальника полиции «Мордовский» постановление для решения вопроса об уголовном преследовании отца. И, учитывая, что нахождение ребенка с таким отцом опасно, в судебном порядке поставил вопрос о лишении мужчины родительских прав и взыскании алиментов.

Во второй семье, также крайне неблагополучной, растут трое детей в возрасте от 10 до 15 лет.

- Отец не контролирует поведение своих детей, не заботится об их материальном благополучии, злоупотребляет спиртными напитками, ранее привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством, а также к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей, - подчеркивают в прокуратуре.

Выступая в защиту прав детей, прокуратура также инициировала судебный иск о лишении отца родительских прав и взыскании с него алиментов.

ИСТОЧНИК KP.RU