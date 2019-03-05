Более 45 жителей Тамбовщины заболели гонконгским и свиным гриппом

СЕГОДНЯ 11:02 2019-03-05T11:02:57+03:00

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Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, с 25 февраля по 3 марта зарегистрировано 46 случаев заболевания лабораторно подтвержденным гриппом. На прошлой неделе его выявили у 33 человек. От больных выделялись вирусы гриппа типа А (H3N2) и А (H1N1-sw) - гонконгский и свиной.

При этом за истекшую неделю к врачам с проявлением ОРВИ обратилось 6729 жителей области. Это на 7,6% меньше, чем на предшествующей неделе. Показатель заболеваемости составил 64,7 на 10 тыс. населения. По информации специалистов, пороговые уровни заболеваемости не превышены.

- Среди лиц, обратившихся за медицинской помощью по поводу ОРВИ, большинство составили дети – 52,8%.Высокие уровни заболеваемости, но не превышающие пороговых значений, отмечены в г. Тамбове (108,1 на 10 тыс. населения), г. Рассказово (88,8 на 100 тыс. населения), г. Кирсанове (79,8 на 10 тыс. населения), г.Уварово (77,9 на 10 тыс. населения), г. Котовске (73,0 на 100 тыс. населения), г. Моршанске (71,9 на 100 тыс. Населения). На долю жителей г. Тамбова пришлось 47,2 % всех обращений, - прокомментировали в управлении.

ИСТОЧНИК KP.RU