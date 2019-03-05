2019-03-05T11:02:57+03:00
Общество

Более 45 жителей Тамбовщины заболели гонконгским и свиным гриппом

За неделю число заболевших увеличилось на 13 человек
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, с 25 февраля по 3 марта зарегистрировано 46 случаев заболевания лабораторно подтвержденным гриппом. На прошлой неделе его выявили у 33 человек. От больных выделялись вирусы гриппа типа А (H3N2) и А (H1N1-sw) - гонконгский и свиной.

При этом за истекшую неделю к врачам с проявлением ОРВИ обратилось 6729 жителей области. Это на 7,6% меньше, чем на предшествующей неделе. Показатель заболеваемости составил 64,7 на 10 тыс. населения. По информации специалистов, пороговые уровни заболеваемости не превышены.

- Среди лиц, обратившихся за медицинской помощью по поводу ОРВИ, большинство составили дети – 52,8%.Высокие уровни заболеваемости, но не превышающие пороговых значений, отмечены в г. Тамбове (108,1 на 10 тыс. населения), г. Рассказово (88,8 на 100 тыс. населения), г. Кирсанове (79,8 на 10 тыс. населения), г.Уварово (77,9 на 10 тыс. населения), г. Котовске (73,0 на 100 тыс. населения), г. Моршанске (71,9 на 100 тыс. Населения). На долю жителей г. Тамбова пришлось 47,2 % всех обращений, - прокомментировали в управлении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тамбовских студентов наградили за лучшие комнаты в общежитиях
Тамбовские больницы получили 18 новых «скорых»
"Асеевские усадьбы" в Тамбове и Рассказово приглашают гостей на театрализованные проводы зимы с угощениями
На Тамбовщине предприниматель пытался подкупить сотрудницу полиции
В Тамбовской области преподаватель за 13 тысяч рублей написал дипломную работу студенту
Автобус в Тамбове мог загореться из-за короткого замыкания
В Тамбовской области построят школу за 770 миллионов рублей
Двух отцов-алкоголиков в Тамбовской области лишат родительских прав
Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк принял активное участие в проведении Всероссийского образовательного мероприятия «Урок цифры»
В Тамбовской области зарегистрирована новая волна хищений денег с банковских карт
В Тамбове на узкой дороге не разъехались два авто
Жительница Тамбовской области дала отпор грабителю, пытавшемуся вырвать из ее рук сумку
В Тамбове загорелся пассажирский автобус 55-го маршрута
В Тамбове дорожники расчищают город после снегопада