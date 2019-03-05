В Тамбовской области зарегистрирована новая волна хищений денег с банковских карт

СЕГОДНЯ 10:25 2019-03-05T10:29:49+03:00

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За последние две недели в регионе произошло 11 краж с банковских карт, совершенных по одной схеме. Примечательно, подчеркивают в полиции, что звонки потерпевшим клиентам банка часто приходят с номеров, которые точно совпадают с телефонами «горячих линий» финансового учреждения, при этом звонившие называют анкетные данные тем, кому звонят.

Так, к примеру, накануне, в Тамбове 30-летней женщине позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности банка и пояснил, что у него якобы имеется информация, что с данной карты была попытка снятия средств. По словам тамбовчанки, звонивший назвал все ее анкетные данные и сказал, что они хотят обезопасить ее счет. Затем он назвал первые четыре и последние четыре цифры номера карты потерпевшей и попросил продиктовать полностью номер карты и цифры, указанные на обратной стороне карты. Женщина продиктовала. После этого ей пришло сообщение о списании 121 тысячи рублей. По словам пострадавшей, о подобных фактах она слышала, но что это может произойти именно с ней, не могла подумать.

Всего с начала года в полицию поступили заявления от 109 обманутых жителей Тамбовской области, по всем фактам возбуждены уголовные дела.

- Никому не сообщайте данные своих банковских карт и коды, которые приходят через смс». Помните, что сотрудник банка никогда не выясняет пароли доступа к управлению счетом, - отмечают в УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU