Жительница Тамбовской области дала отпор грабителю, пытавшемуся вырвать из ее рук сумку

СЕГОДНЯ 09:42 2019-03-05T09:42:14+03:00

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Ранним утром 28 февраля в микрорайоне "Кочетовка" города Мичуринска неизвестный мужчина пытался вырвать из рук прохожей сумку. Женщина среагировала на нападение - крепко держала сумку и стала громко звать на помощь. Грабитель не ожидал отпора, отпустил сумку, сел в стоящий рядом автомобиль и уехал. Пострадавшая запомнила марку и цвет машины и позвонила в полицию.

- В розыск был объявлен «Форд» белого цвета. На одной из улиц города разыскиваемый автомобиль был обнаружен, водитель задержан и доставлен в отдел полиции, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - 32-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Он опрошен и признался в попытке совершения грабежа.

Теперь в отношении этого мичуринца стражи порядка завели уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU