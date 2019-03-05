2019-03-05T09:24:47+03:00
Происшествия

В Тамбове загорелся пассажирский автобус 55-го маршрута

ЧП произошло вечером 4 марта, машина выгорела полностью, люди не пострадали
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Люди в пожаре не пострадалиЛюди в пожаре не пострадали
Изменить размер текста:

Вечером 4 марта в Тамбове у остановки «Улица Комсомольская» загорелся пассажирский автобус, следовавший по маршруту №55.

- Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 22 часа 2 минуты, - сообщили в ГУ МЧС России по Тамбовской области. - Ликвидировали возгорание два отделения пожарных частей, в 22 часа 22 минуты пожарные справились с огнем.

Сообщается, что водитель и пассажиры автобуса не пострадали, но машина выгорела полностью. Причины ЧП устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тамбовской области зарегистрирована новая волна хищений денег с банковских карт
В Тамбове на узкой дороге не разъехались два авто
Жительница Тамбовской области дала отпор грабителю, пытавшемуся вырвать из ее рук сумку
В Тамбове дорожники расчищают город после снегопада
Более 90 тамбовчанок будут бороться за звание «Женщина года»
В Тамбовской области на трассе у волгоградца украли автоприцеп
Тамбовчанин зарезал младшего брата, который «положил глаз» на его сожительницу
В Тамбовской области торжественно открыли воскресную школу
Крайне заразная вирусная инфекция угрожает жителям Тамбовской области
Тамбовчан с 4 по 6 марта приглашают отведать блинов и посмотреть выступления артистов
Экс-директора МУП «Тамбовинвестсервис» будут судить за коррупционное преступление
В Тамбовской области многодетную семью исключили из очереди на получение земельного участка
Тамбовчанка выиграла в лотерею почти 10 миллионов рублей
Тамбовчане смогут сфотографироваться в гигантских валенках
С начала 2019 года тамбовские полицейские выявили 36 фактов продажи алкоголя подросткам
В Тамбове откроется выставка еды для космонавтов
Три тамбовчанки за сутки перевели мошенникам более ста тысяч рублей
В Пушкинской библиотеке Тамбова состоится весенний фримаркет
В тамбовском Державинском университете выбрали первую красавицу
Тамбовчанин с ножом напал на жителей Чебоксар
Тамбовчанка съехала на обочину и сбила там пешехода
В двух районах Тамбовской области начали подготовку к паводку
В тамбовском онкодиспансере начали оказывать два новых вида высокотехнологичной помощи
В Мичуринске на ремонт набережной потратят почти 11 миллионов рублей