В Тамбове загорелся пассажирский автобус 55-го маршрута

СЕГОДНЯ 09:24 2019-03-05T09:24:47+03:00

Люди в пожаре не пострадали

ЧП произошло вечером 4 марта, машина выгорела полностью, люди не пострадали

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Вечером 4 марта в Тамбове у остановки «Улица Комсомольская» загорелся пассажирский автобус, следовавший по маршруту №55.

- Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 22 часа 2 минуты, - сообщили в ГУ МЧС России по Тамбовской области. - Ликвидировали возгорание два отделения пожарных частей, в 22 часа 22 минуты пожарные справились с огнем.

Сообщается, что водитель и пассажиры автобуса не пострадали, но машина выгорела полностью. Причины ЧП устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU