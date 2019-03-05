В Тамбове загорелся пассажирский автобус 55-го маршрута
ЧП произошло вечером 4 марта, машина выгорела полностью, люди не пострадали
Люди в пожаре не пострадали
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Вечером 4 марта в Тамбове у остановки «Улица Комсомольская» загорелся пассажирский автобус, следовавший по маршруту №55.
- Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 22 часа 2 минуты, - сообщили в ГУ МЧС России по Тамбовской области. - Ликвидировали возгорание два отделения пожарных частей, в 22 часа 22 минуты пожарные справились с огнем.
Сообщается, что водитель и пассажиры автобуса не пострадали, но машина выгорела полностью. Причины ЧП устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU