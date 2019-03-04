2019-03-04T17:35:05+03:00
Общество

Более 90 тамбовчанок будут бороться за звание «Женщина года»

Традиционно церемония награждения состоится на Благовещение
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбове 28 февраля подошла к концу регистрация участниц на городской конкурс «Женщина года». Более 90 тамбовчанок поборются за победу в семи номинациях. Теперь конкурсантки должны выступить на заседаниях конкурсной комиссии, рассказав о своих достижениях и успехах.

- В марте будет работать жюри конкурса. На этой неделе, в преддверии Международного женского дня, первыми расскажут о своих достижениях участницы двух номинаций: «Культура и духовность» и «Тепло материнского сердца», - рассказывают в администрации города Тамбова.

По традиции на Благовещение, 7 апреля, в торжественной обстановке наградят победителей, лауреатов и активных участников конкурса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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