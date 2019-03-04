2019-03-04T16:19:24+03:00
Общество

В Тамбовской области торжественно открыли воскресную школу

Мероприятие состоялось в Знаменке
Ксения АЛЕШИНА
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Мероприятие прошло 3 мартаМероприятие прошло 3 марта
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В Знаменском приходе районного поселка Знаменка вчера, 3 марта, состоялось торжественное открытие воскресной школы. Как сообщает пресс-служба Тамбовской митрополии, в мероприятии приняли участие председатель районного Совета народных депутатов А.И. Бушуев, директор Школы искусств р.п. Знаменка Е.А. Касторнова, директор Знаменской СОШ И.В. Злобина, а также родители, воспитанники, прихожане храма и обычные жители.

Перед началом мероприятия с приветственным словом к гостям праздника обратился настоятель Знаменского храма священник Александр Алмаев. Церковнослужитель пожелал преподавателям и учащимся Божией помощи и плодотворной работы.

Фото: пресс-служба Тамбовской епархии

ИСТОЧНИК KP.RU

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