В Тамбовской области на трассе у волгоградца украли автоприцеп

СЕГОДНЯ 17:05 2019-03-04T17:05:34+03:00

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В тамбовскую полицию обратился житель Волгоградской области. Мужчина рассказал, что в нашем регионе у него украли автоприцеп с обочины трассы Р-22 «Каспий». В дороге у волгоградца пришло в негодность колесо автоприцепа. Он оставил прицеп на обочине, а сам отправился искать запчасти. Вернувшись, обнаружил, что автоприцеп пропал.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в совершении данного преступления задержали 42-летнего местного жителя, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - Было установлено, что он прицепил оставленный прицеп к своей "Ниве" и буксировал к дому, где его и обнаружили сотрудники полиции.

В настоящее время в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». А житель Волгоградской области выразил слова признательности полицейским за оперативную работу.

ИСТОЧНИК KP.RU