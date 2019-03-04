Крайне заразная вирусная инфекция угрожает жителям Тамбовской области

СЕГОДНЯ 15:53 2019-03-04T15:53:58+03:00

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Отметим, в прошлом году в регионе уже фиксировали вспышки кори. По данным управления Роспотребнадзора по Тамбовской области, эта инфекция была завезена из Московской области и получила распространение, в основном, среди непривитых и неболевших ранее корью людей.

Корь разбушевалась и в других странах. В этой связи в России будет проведена с 1 апреля дополнительная вакцинация.

В Тамбовской области с 4 по 18 марта работают телефоны «горячей линии» по вопросам профилактики кори.

Телефон «горячей линии» управления Роспотребнадзора по Тамбовской области: 8 (4752) 48-03-82 - понедельник-пятница с 9:00 по 17:00.

Телефон «горячей линии» эпидемиологического отделения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области»: 8(4752) 72-85-73 - понедельник-пятница с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 15:30.

Телефон «горячей линии» Консультационного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области»: 8 (4752) 72-03-19.

- Жители и гости Тамбовской области смогут получить рекомендации специалистов об основных правилах профилактики кори, в том числе вакцинации, а также о мерах, которые необходимо предпринять при возможных контактах с заболевшими и при планировании выезда за рубеж, - сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU