Экс-директора МУП «Тамбовинвестсервис» будут судить за коррупционное преступление

СЕГОДНЯ 15:15 2019-03-04T15:15:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Бывший директор МУП «Тамбовинвестсервис» Юрий Дубовик (в 2016-2017 годах занимал должность замглавы администрации города Тамбова) в ближайшее время предстанет перед судом. Как сообщили в прокуратуре Тамбовской области, прокурор Октябрьского района города Тамбова утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, по обвинению бывшего директора муниципального унитарного предприятия «Тамбовинвестсервис» в совершении преступления по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностным лицом полномочий, то есть совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов организации).

- По версии следствия, которое проводилось следственной частью УМВД России по Тамбовской области, обвиняемый, занимая должность генерального директора муниципального унитарного предприятия «Тамбовинвестсервис», и зная, что представителями юридического отдела МУП «ТИС» в апелляционном порядке обжаловано решение Арбитражного суда Тамбовской области от июля 2015 года об удовлетворении требований ПАО «Квадра» к МУП «ТИС» о взыскании задолженности по оплате поставки тепловой энергии в размере 511 миллионов рублей, тем не менее, принял решение о привлечении для участия в суде апелляционной инстанции адвоката Орловской военной коллегии адвокатов, - рассказали в прокуратуре Тамбовской области. - Для оплаты услуг адвоката были заключены гражданско-правовые договоры на оказание юридических услуг между МУП «ТИС» и ООО «Управдом 68», имевшем дебиторскую задолженность перед ним в размере 45 млн.рублей, а также между ООО «Управдом 68» и ООО «Пегас», соответственно.

Максимальная цена договора на оказание юридических услуг, заключенного между МУП «ТИС» и ООО «Управдом 68» составила 12 миллионов 700 тысяч рублей. При этом руководитель МУП достоверно знал о том, что договор на такую крупную сумму должен быть согласован с Тамбовской городской Думой, однако сделано этого не было. В итоге больше 6 миллионов рублей были переведены с расчетного счета МУП «ТИС» в адрес ООО «Управдом 68», а оттуда - на расчетный счет ООО «Пегас». Последнее, в свою очередь, перечислило 1 миллион рублей в адрес Орловской военной коллегии адвокатов, а оставшуюся сумму - на расчетные счета фирм «однодневок» под предлогом оплаты товаров, работ и услуг. Уголовное дело для рассмотрения направлено в районный суд.

Кстати, траты на орловского адвоката оказались напрасными - решение Арбитражного суда по иску ПАО «Квадра» к МУП «ТИС» о взыскании задолженности по оплате тепла в размере 511 миллионов вышестоящие суды оставили без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU