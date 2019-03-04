Тамбовчанка выиграла в лотерею почти 10 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 14:34 2019-03-04T14:34:29+03:00

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Жительнице Тамбовской области Любови Серединой улыбнулась небывалая удача. Женщина выиграла в лотерею почти 10 миллионов рублей. При этом дополнительно она стала обладательницей приза первого тура — 100 000 рублей. По словам Любови, в лотереи она играет уже на протяжении двух лет.

- Я очень ждала выигрыш. У нас знакомые в прошлом году тоже стали победителями в лотерее, поэтому я верила, что и нам повезет. Конечно, на 9 миллионов не рассчитывала, поэтому, когда увидела сумму, не могла поверить своим глазам. Осознание пришло только через несколько дней, - признается женщина.

Женщина работает электромонтером и живет вместе с мамой и сыном Дмитрием, поэтому часть денег она решила потратить на покупку жилья.

- Куплю сыну отдельную квартиру в родном городе Котовске. Возможно, еще и машину. На что потратить оставшуюся сумму, будем думать, - говорит победительница.

ИСТОЧНИК KP.RU