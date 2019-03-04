Тамбовчан с 4 по 6 марта приглашают отведать блинов и посмотреть выступления артистов

СЕГОДНЯ 15:28 2019-03-04T15:28:20+03:00

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С 4 по 6 марта по инициативе городской Думы в Тамбове пройдут праздничные гулянья, посвященные народно-христианскому празднику - Масленица.

- Программа предусматривает игры для детей, выступление творческих коллективов города и, конечно, угощение гостей символом Масленицы - блинами, - сообщает пресс-служба Тамбовской гордумы.

Так, 4 марта гулянья начнутся в 15:30 в сквере на улице Пионерской, в 17:00 - на территории Тамбов-6, д.2/168.

5 марта блинами будут угощать в 15:30 в сквере "Школьный" - у школы №36, в 17:00 - в парке Победы.

И 6 марта масленичные гулянья пройдут в 15:30 в сквере Баратынского, в 17:00 - в сквере "Семейный", на улице Пензенской,19.

ИСТОЧНИК KP.RU