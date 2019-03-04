Тамбовчане смогут сфотографироваться в гигантских валенках

СЕГОДНЯ 14:03 2019-03-04T14:03:33+03:00

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На Тамбовщине в рабочем поселке Инжавино 10 марта впервые состоится праздник валенка. Необычное мероприятие решили провести на Масленицу не случайно, поскольку валенки являются традиционной русской обувью, в которой праздновали Масленицу, колядовали, водили хороводы и плясали под гармонь.

На главной площади райцентра гости праздника увидят необычные по размеру и художественному оформлению валенки. Всех пришедших ждут разнообразные конкурсы, мастер-классы, народные игры и вкусные угощения.

- Во время праздника будет работать ярмарка сельскохозяйственной продукции и изделий народных промыслов. Для гостей будут оформлены фотозоны, где можно сделать фото в гигантских валенках или в экране ретро-телевизора. Начало праздника - в 10:30, - прокомментировали в пресс-службе администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU