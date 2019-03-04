2019-03-04T14:03:33+03:00
Общество

Тамбовчане смогут сфотографироваться в гигантских валенках

Необычный праздник состоится в рабочем поселке Инжавино
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

На Тамбовщине в рабочем поселке Инжавино 10 марта впервые состоится праздник валенка. Необычное мероприятие решили провести на Масленицу не случайно, поскольку валенки являются традиционной русской обувью, в которой праздновали Масленицу, колядовали, водили хороводы и плясали под гармонь.

На главной площади райцентра гости праздника увидят необычные по размеру и художественному оформлению валенки. Всех пришедших ждут разнообразные конкурсы, мастер-классы, народные игры и вкусные угощения.

- Во время праздника будет работать ярмарка сельскохозяйственной продукции и изделий народных промыслов. Для гостей будут оформлены фотозоны, где можно сделать фото в гигантских валенках или в экране ретро-телевизора. Начало праздника - в 10:30, - прокомментировали в пресс-службе администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тамбовчанин зарезал младшего брата, который «положил глаз» на его сожительницу
В Тамбовской области торжественно открыли воскресную школу
Крайне заразная вирусная инфекция угрожает жителям Тамбовской области
Тамбовчан с 4 по 6 марта приглашают отведать блинов и посмотреть выступления артистов
Экс-директора МУП «Тамбовинвестсервис» будут судить за коррупционное преступление
В Тамбовской области многодетную семью исключили из очереди на получение земельного участка
Тамбовчанка выиграла в лотерею почти 10 миллионов рублей
С начала 2019 года тамбовские полицейские выявили 36 фактов продажи алкоголя подросткам
В Тамбове откроется выставка еды для космонавтов
Три тамбовчанки за сутки перевели мошенникам более ста тысяч рублей
В Пушкинской библиотеке Тамбова состоится весенний фримаркет
В тамбовском Державинском университете выбрали первую красавицу
Тамбовчанин с ножом напал на жителей Чебоксар
Тамбовчанка съехала на обочину и сбила там пешехода
В двух районах Тамбовской области начали подготовку к паводку
В тамбовском онкодиспансере начали оказывать два новых вида высокотехнологичной помощи
В Мичуринске на ремонт набережной потратят почти 11 миллионов рублей