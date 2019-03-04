С начала 2019 года тамбовские полицейские выявили 36 фактов продажи алкоголя подросткам

СЕГОДНЯ 13:37 2019-03-04T13:37:52+03:00

В прошлом году таких фактов было 87 Фото: УМВД по Тамбовской области

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Как сообщает УМВД России по Тамбовской области, в прошлом году сотрудниками различных подразделений тамбовской полиции было выявлено и пресечено 87 фактов продажи алкоголя несовершеннолетним, а с начала текущего года — уже 36 подобных правонарушений.

Например, 1 марта, в одном из продуктовых магазинов, расположенным на севере Тамбова, полицейские во время рейда выявили факт реализации подросткам алкоголя. Продавец даже не спросила у парня паспорт и продала ему бутылку пива.

- Сотрудники полиции выявили данное правонарушение и пресекли дальнейшее совершение противоправной деятельности. Полицейскими был составлен административный протокол по статье 14.16 Кодекса об административных правонарушениях РФ, - прокомментировали в пресс-службе регионального УМВД России.

Добавим, что согласно ст. 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также пива и напитков, изготавливаемых на его основе», розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции наказывается штрафом до 50 тысяч рублей для физического лица, до 200 тысяч рублей для должностного лица и до полумиллиона рублей для юридического лица.

При этом за повторную продажу алкоголя подросткам нарушителям грозит уголовная ответственность. Ст. 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции» предусматривает наказание в виде штрафа до 80 тысяч рублей, исправительные работы до одного года и запрет занимать определенную должность в течение трех лет

- В текущем году полицейскими было возбуждено и расследуется одно уголовное дело, где продавец привлекается к уголовной ответственности за повторную реализацию алкоголя несовершеннолетним, - добавили в пресс-службе тамбовской полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU