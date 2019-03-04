2019-03-04T13:06:00+03:00
Общество

В Тамбове откроется выставка еды для космонавтов

Ее приурочат к 85-летию со дня рождения Юрия Гагарина
Ксения АЛЕШИНА
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В Музейно-выставочном центре города Тамбова 5 марта в течение дня будет доступна выставка «Космическое питание: научные концепции Наукограда Мичуринска и города Орла», посвященная 85-летию со дня рождения Юрия Гагарина.

Посетители смогут увидеть образцы космического питания, хлеб для космонавтов, устройства для подачи воды и разогрева пищи. Также в этот день на экспозиции представят скафандры, космическое оборудование, личные вещи летчиков-космонавтов и многие другие уникальные экспонаты.

По информации МВЦ, киноклуб музейно-выставочного центра организует для участников выставки показ научно-популярного фильма «Год на космической орбите».

ИСТОЧНИК KP.RU

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