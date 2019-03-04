Три тамбовчанки за сутки перевели мошенникам более ста тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:08 2019-03-04T12:08:03+03:00

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На Тамбовщине 3 марта в дежурные части различных подразделений полиции поступило три сообщения о фактах мошенничества на общую сумму более чем сто тысяч рублей.

В первом случае 45-летняя тамбовчанка, проживающая на улице Пионерской областного центра, лишалась 15 тысяч рублей. Женщина разместила объявление о сдаче квартире в Интернете. Вскоре ей позвонил неизвестный и предложил хорошие деньги за жилье. Сначала злоумышленник перевел ей крупную сумму аванса, а затем попросил вернуть часть денег. Для этого он попросил у жительницы Тамбова установочные данные банковской карты. Сообщив ему их, она осталась без денег на карте.

Во втором случае 59-летней жительнице Тамбова позвонил неизвестный и предложил помощь в приобретении продуктов. Для оказания помощи ему также понадобились установочные данные банковской карты. Поверив мошеннику, женщина перевела ему 63 тысячи рублей.

Третьей жертвой мошенников стала директор магазина в Жердевском районе. Неизвестный под предлогом проверки работы платежного терминала, установленного в торговой точке, позвонил руководителю и обманул ее на 23 тысячи рублей.

УМВД России по Тамбовской области предупреждает, чтобы обезопасить себя от преступных посягательств, нужно соблюдать нехитрые правила:

- при появлении в доме, подъезде подозрительных людей необходимо поинтересоваться целью их визита. Ни при каких обстоятельствах нельзя запускать домой незнакомцев, оставлять их без присмотра, показывать места, где хранятся сбережения. Если визитеры представляются работниками социальной службы или других ведомств – необходимо проверить их удостоверения и перезвонить в ту службу, которая якобы прислала специалистов. Ни в коем случае не давайте им в руки свои сбережения. Не доверяйте сообщениям об обмене денег, дополнительных выплатах, бесплатной установке нового газового оборудования. Это все обман!

- ни в коем случае не доверяйте телефонным звонкам (якобы родственников совершивших ДТП, либо задержанных полицией) с просьбой о материальной помощи;

- игнорируйте звонки с информацией о том, что Вам положена какая-либо денежная компенсация в обмен на перевод денежных средств на расчетные счета;

- игнорируйте смс-сообщения от неизвестных вам абонентов с просьбой перезвонить на данный абонентский номер. С Вашего счета может быть автоматически снята значительная сумма денег;

- проведите беседу с детьми о том, чтобы они не вели телефонных разговоров с незнакомыми людьми, не называли персональных данных и адреса проживания неизвестным лицам;

- получив сообщение о блокировании банковской карты, не звоните на номера указанные в смс-сообщении, а свяжитесь с банком по телефону «горячей линии» (как правило, он указан на оборотной стороне банковской карты). При разговоре с «операторами» не называйте пароль карты, ее реквизиты, свои персональные данные.

Полиция также обращается к родственникам пожилых граждан. Предупредите своих близких об опасности! Не проходите мимо, если на ваших глазах подозрительные люди беседуют с пенсионерами. Обо всех подобных случаях сообщайте в полицию по телефону «02», с мобильного «102».

ИСТОЧНИК KP.RU