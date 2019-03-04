Тамбовчанин с ножом напал на жителей Чебоксар

СЕГОДНЯ 09:59 2019-03-04T09:59:41+03:00

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В декабре 2018 года года в отдел полиции № 1 города Тамбова поступило сообщение от медперсонала одной из больниц областного центра. Выехав на место полицейские опросили двух потерпевших 29 и 27 лет. Выяснилось, что мужчины, уроженцы города Чебоксары, отдыхали в одном из кафе областного центра. Там же свой досуг проводили двое тамбовчан. Иногородние граждане, что-то не поделили с местными, в результате чего между подвыпившими молодыми людьми возник конфликт. Один из тамбовчан вытащил из кармана куртки нож и нанес двум гостям областного центра ножевые ранения – первый получил ранения грудной клетки, второй удар в ногу. После нападавшие скрылись. Женщина-кассир вызвала скорую помощь. Сотрудники полиции выехали на место совершения преступления и изъяли запись с видеонаблюдения. После ее просмотра личности нападавших установили. 26-летнего мужчину, который нанес чебоксарцам ранения, задержали и доставили в отдел полиции. Нож у него изъяли и направили на экспертизу.

- Возбуждено уголовное дело по статье 111 части 2 п. «З» «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - рассказали в пресс-службе УМВД России по тамбовской области. - В настоящее время задержанный находится в следственном изоляторе города Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU