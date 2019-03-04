Тамбовчанка съехала на обочину и сбила там пешехода

СЕГОДНЯ 09:37 2019-03-04T09:37:31+03:00

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Авария, в которой пострадала женщина-пешеход, произошла 2 марта в 12 часов 5 минут на улице Моршанский Тракт, около дома № 17 города Кирсанова. Как рассказали в региональном ГИБДД, 48-летняя водитель при съезде на правую обочину наехала на 59-летнюю женщину.

- В результате аварии пешеход получила травмы, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. - На автомобиле скорой медицинской помощи пострадавшую доставили в ТОГБУЗ «Кирсановская ЦРБ».

ИСТОЧНИК KP.RU