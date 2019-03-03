2019-03-03T11:48:08+03:00
Общество

В двух районах Тамбовской области начали подготовку к паводку

Комиссия проверила технику и специалистов
Анна ГРЕБЕНКИНА
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В Староюрьевскои районе проверили готовность специалистов и техники к возможному паводку и его последствиям. Также готовность защитить население и территорию в случае продемонстрировали в Ржаксинском районе. В смотре приняли участие около 100 специалистов, которые представили свое снаряжение и технику, а это - порядка 30 автомобилей.

Как сообщили в ГУ МЧС по Тамбовской области рассказали, что в ходе проверки межведомственная комиссия проверила наличие средств спасения на воде, готовность инженерной техники к проведению аварийно-восстановительных работ на территории района, подготовку эвакотранспортных и спасательных групп к эвакуации населения из зон возможного подтопления и природных пожаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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